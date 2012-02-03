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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 14:45 BJT

〔日股业绩〕Panasonic年度前九个月集团净亏3,338.2亿日圆,由盈转亏

路透2月3日电---日本Panasonic(6752.T)周五公布:

* 将2011/12年度集团营业利润预估从1,300亿日圆调整为300亿日圆

* 将2011/12年度集团税前亏损预估从4,300亿日圆调整为8,200亿日圆

* 将2011/12年度集团净亏损预估从4,200亿日圆调整为7,800亿日圆

* 九个月集团净亏3,338.2亿日圆,上年同期为获利1,147亿

* 将第四季美元/日圆汇率假定为77日圆

* 将第四季欧元/日圆汇率假定为100日圆

* 九个月集团税前亏损为3,505.3亿日圆,上年同期为获利2,273.2亿日圆

* 预计2011/12年度的重组成本将额外支出2,500亿日圆 (完)

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