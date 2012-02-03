〔日股业绩〕Panasonic年度前九个月集团净亏3,338.2亿日圆,由盈转亏

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月3日电---日本Panasonic(6752.T)周五公布:
* 将2011/12年度集团营业利润预估从1,300亿日圆调整为300亿日圆
* 将2011/12年度集团税前亏损预估从4,300亿日圆调整为8,200亿日圆
* 将2011/12年度集团净亏损预估从4,200亿日圆调整为7,800亿日圆
* 九个月集团净亏3,338.2亿日圆,上年同期为获利1,147亿
* 将第四季美元/日圆汇率假定为77日圆
* 将第四季欧元/日圆汇率假定为100日圆
* 九个月集团税前亏损为3,505.3亿日圆,上年同期为获利2,273.2亿日圆
* 预计2011/12年度的重组成本将额外支出2,500亿日圆 (完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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