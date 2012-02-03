版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 18:12 BJT

〔表格〕欧元区12月零售销售较上月减少0.4%,远逊预估的增长0.3%

路透布鲁塞尔2月3日电---欧盟统计局周五公布的数据显示,欧元区12月零售销售较前月下跌0.4%,较上年同期下滑1.6%.路透调查预估分别为增长0.3%和下滑1.3%.

以下为详细数据:

欧元区

零售销售 12月 预估 11月 10月 9月

较上月(%) -0.4 0.3 -0.4 0.1 -0.6

较上年同期(%) -1.6 -1.3 -1.5 -0.7 -1.2

欧盟

零售销售 12月 11月 10月 9月

较上月(%) 0.3 -0.2 0.3 -0.2

较上年同期(%) 0.1 -0.7 -0.1 -0.7 (完)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[ECI-EUROPE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 田建华;审校 蔡美珍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐