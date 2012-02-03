〔表格〕欧元区12月零售销售较上月减少0.4%,远逊预估的增长0.3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透布鲁塞尔2月3日电---欧盟统计局周五公布的数据显示,欧元区12月零售销售较前月下跌0.4%,较上年同期下滑1.6%.路透调查预估分别为增长0.3%和下滑1.3%.
以下为详细数据:
欧元区
零售销售 12月 预估 11月 10月 9月
较上月(%) -0.4 0.3 -0.4 0.1 -0.6
较上年同期(%) -1.6 -1.3 -1.5 -0.7 -1.2
欧盟
零售销售 12月 11月 10月 9月
较上月(%) 0.3 -0.2 0.3 -0.2
较上年同期(%) 0.1 -0.7 -0.1 -0.7 (完)
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--编译 田建华;审校 蔡美珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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