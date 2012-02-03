〔表格〕路透调查显示未来一年人民币兑美元料升值约2.8%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月3日电---路透对37家分析机构的最新调查显示,人民币兑美元CNY=半年内将
继续升值至6.23,未来一年(到明年1月末)有望累计升值约2.8%至6.13.
中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五盘中报6.305元.
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以下为接受路透调查的机构预测结果(美元兑人民币):
2月底 4月底 7月底 2013年1月底
中值 6.30 6.28 6.23 6.13
众数 6.30 6.28 6.20 6.10
最低 6.27 6.20 6.10 5.90
最高 6.36 6.36 6.35 6.28
标准差 0.02 0.04 0.05 0.08
预测数 31 36 34 37
===机构名称=== 2月底 4月底 7月底 2013年1月底
农业银行 6.29 6.23 6.14 5.96
澳新银行 6.30 6.30 6.27 6.14
交通银行 6.29 6.25 6.20 6.10
巴克莱 6.28 6.24 6.17 6.08
西班牙对外银行 6.33 6.30 6.25 6.08
法巴银行 6.28 6.24 6.18 6.05
中银国际 6.30 6.28 6.23 6.12
美银美林 6.31 6.31 6.27 6.19
莫尼塔投资 6.30 6.27 6.24 6.15
中信证券 6.28 6.24 6.21 6.10
大和资本市场 6.31 6.28 6.23 6.13
丹麦银行 - 6.28 6.25 6.14
星展银行 - 6.36 6.30 6.18
东兴证券 - 6.33 - 6.09
安信证券 6.27 6.20 6.14 6.08
高盛 - 6.25 6.20 6.05
高华证券 6.33 6.26 6.22 6.18
国泰君安 6.32 6.30 6.25 6.20
海通证券 6.33 6.30 6.26 6.15
宏源证券 6.33 - - 6.20
汇丰银行 6.29 6.25 6.20 6.10
华融证券 6.28 6.25 6.10 5.90
华泰联合证券 6.33 6.30 6.20 6.10
IHS环球透视 6.28 6.22 6.14 5.97
ING金融市场 6.30 6.27 6.22 6.13
意大利联合
圣保罗银行 6.32 6.28 6.22 6.16
劳埃德银行集团 6.30 6.29 6.25 6.00
马来亚投资银行 - 6.29 6.23 6.11
摩根士丹利 6.28 6.23 6.15 5.96
野村证券 6.28 6.23 6.18 6.13
华侨银行 6.29 6.25 6.18 6.06
芬兰银行 6.30 6.28 6.23 6.15
国海证券 6.31 6.28 6.24 6.18
渣打银行 - 6.36 6.31 6.21
瑞银 6.30 6.30 - 6.15
联合信贷银行 6.30 6.28 6.27 6.25
西太平洋银行 6.36 6.36 6.35 6.28
注: ~ 表示数据不可得.(完)
--整理 李文科/李然; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。