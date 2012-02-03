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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 15:01 BJT

〔表格〕路透调查显示未来一年人民币兑美元料升值约2.8%

路透北京2月3日电---路透对37家分析机构的最新调查显示,人民币兑美元CNY=半年内将

继续升值至6.23,未来一年(到明年1月末)有望累计升值约2.8%至6.13.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五盘中报6.305元.

欲浏览路透调查相关文章,请点选[ID:nCN1368406]

以下为接受路透调查的机构预测结果(美元兑人民币):

2月底 4月底 7月底 2013年1月底

中值 6.30 6.28 6.23 6.13

众数 6.30 6.28 6.20 6.10

最低 6.27 6.20 6.10 5.90

最高 6.36 6.36 6.35 6.28

标准差 0.02 0.04 0.05 0.08

预测数 31 36 34 37

===机构名称=== 2月底 4月底 7月底 2013年1月底

农业银行 6.29 6.23 6.14 5.96

澳新银行 6.30 6.30 6.27 6.14

交通银行 6.29 6.25 6.20 6.10

巴克莱 6.28 6.24 6.17 6.08

西班牙对外银行 6.33 6.30 6.25 6.08

法巴银行 6.28 6.24 6.18 6.05

中银国际 6.30 6.28 6.23 6.12

美银美林 6.31 6.31 6.27 6.19

莫尼塔投资 6.30 6.27 6.24 6.15

中信证券 6.28 6.24 6.21 6.10

大和资本市场 6.31 6.28 6.23 6.13

丹麦银行 - 6.28 6.25 6.14

星展银行 - 6.36 6.30 6.18

东兴证券 - 6.33 - 6.09

安信证券 6.27 6.20 6.14 6.08

高盛 - 6.25 6.20 6.05

高华证券 6.33 6.26 6.22 6.18

国泰君安 6.32 6.30 6.25 6.20

海通证券 6.33 6.30 6.26 6.15

宏源证券 6.33 - - 6.20

汇丰银行 6.29 6.25 6.20 6.10

华融证券 6.28 6.25 6.10 5.90

华泰联合证券 6.33 6.30 6.20 6.10

IHS环球透视 6.28 6.22 6.14 5.97

ING金融市场 6.30 6.27 6.22 6.13

意大利联合

圣保罗银行 6.32 6.28 6.22 6.16

劳埃德银行集团 6.30 6.29 6.25 6.00

马来亚投资银行 - 6.29 6.23 6.11

摩根士丹利 6.28 6.23 6.15 5.96

野村证券 6.28 6.23 6.18 6.13

华侨银行 6.29 6.25 6.18 6.06

芬兰银行 6.30 6.28 6.23 6.15

国海证券 6.31 6.28 6.24 6.18

渣打银行 - 6.36 6.31 6.21

瑞银 6.30 6.30 - 6.15

联合信贷银行 6.30 6.28 6.27 6.25

西太平洋银行 6.36 6.36 6.35 6.28

注: ~ 表示数据不可得.(完)

--整理 李文科/李然; 审校 丁淑琴

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