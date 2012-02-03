《美国新股分析》Facebook上市之际用户高增长时代料终结,估值或太高

记者 Alexei Oreskovic/Alistair Barr

路透旧金山2月1日电---正当Facebook疾步迈向美国史上最大规模一宗首次公开发行(IPO)之际,该公司与投资者的蜜月期恐怕也已经画上句号.

这家由哈佛大学辍学生、现年27岁的扎克伯格当年在宿舍里创建的公司,市值预计会高达1,000亿美元,或成为全球市值最高的互联网公司之一.

但分析师认为,Facebook用户高增长的美好岁月或许一去不复返了,因为公司上市之後,将开始承担满足华尔街高预期的艰巨任务.

Facebook在周三向美国监管机构提交的招股说明书中指出,广告营收和在线交易为公司带来丰厚利润并推动业务迅速增长.

但Facebook去年37亿美元的营收处於分析师预估区间的低端,并突显公司当前业务状况与许多投资者一直以来的最乐观期望之间,存在巨大差距.

"投资者给予Facebook的估值,很可能因为Facebook这个名字本身引发的乐观情绪而多付了三分之一,"加州财富管理公司YCMNET Advisors首席执行官Michael Yoshikami说.

"500亿美元也许是合理的估值水平,"他说道.

Yoshikami指出,以Facebook在2011年大约88%的营收增幅来看,650亿美元是合理的估值,而据消息人士透露,公司寻求的估值区间在750亿-1,000亿美元.

Facebook公司总览,请点选图表(link.reuters.com/rev36s);

近年来用户增长情况,请点选图表(link.reuters.com/mut36s).

**Facebook疲劳期将要到来?**

新用户大量加入该社交网站,进而吸引更多人的涌入,Facebook呈现出爆炸性的增长.目前,这家全球最大的社交网络已经有8.45亿用户,使用的语言超过70种.

但有迹象显示用户增长的速度正在放慢,分析师认为,Facebook需要让现有用户延长在网站上的逗留时间,并增加广告收入.在2011年最後三个月中,Facebook月度活跃用户(MAU)总数增长5.6%,而上年同期增速是10.5%.

"这种飞速发展时期可能已经过去,"Wedbush Securities私募股权研究主管Michael Pachter表示."在西方发达国家中容易挣到的利润已经挣得不少了...显然他们不可能把地球上每个人都发展成用户."

Facebook也清楚需要拓宽营收的来源.该公司拥有一个很成功的游戏业务,通过销售Zynga(ZNGA.O)的Farmville等游戏的虚拟产品获得的营收占到总营收的30%.

但Facebook要鼓励用户留在网上观看媒体内容,就需要与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)竞争.

Facebook因其工程驱动型文化(engineering-driven culture)而着称,创新和实验受到褒奖,公司因而能够源源不断地开发出新的特色和功能,从视频聊天到移动应用程序不一而足.这些似乎能够确保用户不会流失.

根据公司IPO说明书显示,去年12月Facebook的8.45亿活跃用户中每天通过网站进行交流的人数占到57%,上年同期为54%.

美国用户似乎愿意在Facebook上花费更多时间--根据行业公司comScore的数据,他们每月平均在线时间为七小时,而上年同期仅略多於五小时.

不过,设法延长用户在线时间将成为Facebook面临的挑战.从图片共享网站Pinterest到Google+,竞争者纷至沓来,社交网络的"疲劳期"也许将要到来.

"也许将要迎来一个转折点,这些新技术究竟有多少会被消费者融入他们的生活?"研究咨询公司Altimeter Group的广告与媒体分析师Rebecca Lieb表示.

"人们要吃饭,要睡觉.因此市场将极度饱和,并出现震荡."她指出,相比于其它一些社交网络服务公司,Facebook的基础非常稳固.

**科技巨头还是小家伙?**

Facebook的广告业务也有成长和提高空间,这是见仁见智的问题.Facebook称,2011年其登载的广告数量较上年增长42%,平均每笔广告费用提高18%.广告业务在其公司收入中占很大比例.

用户向Facebook提供了大量自身信息,从年龄、性别、居住城市到他们喜好的音乐和产品等,这意味着公司可以根据具体客户群进行营销.

分析师称,Facebook的广告服务是否可以像谷歌搜索引擎广告那样成为商家必买之物,仍有待观察.许多设立Facebook帐户的公司只是利用这项服务作为一个免费的营销工具,而不支付广告服务费用.

Facebook在其招股书中指出,在其网站拥有帐户的商家达400多万个,但其未提及其中有多少公司是其付费广告客户.

"我担心他们去年的数十亿美元营收并不如所需的那样稳固,因为花钱做广告的商家对於付出所得回报并不那麽兴奋,"Forrester Research分析师Nate Elliott表示.

他说尽管Facebook掌握着大量用户信息,但其并未搞明白如何利用这点有的放矢地投放广告.

Elliott指出,预计Facebook通过IPO将筹集50-100亿美元资金,其可以利用这笔资金建立新工具或进行收购,来支持其广告服务.

相比谷歌、苹果和微软等现有科技巨头,Facebook当前业务微不足道.

谷歌去年营收380亿美元,苹果在最近结束的财年录得逾1,000亿美元的营收.谷歌估值目前是其营收的五倍,而Facebook按其1,000亿美元估值计算,则要达到27倍.

对於一些投资人来说,Facebook的高估值就是一项赌注,押注其大量用户以及其作为核心网站的地位可以带来新的赚钱机会.不过可以肯定的是,谷歌上市时的估值是其前一年营收的24倍左右,苹果约为25倍.

"投资者要投资於Facebook,他们就必须十分相信,Facebook可以开发非常旺盛的新的营收流,"Jacob Funds董事长兼首席投资总监Ryan Jacob表示.

"如果他们做到这一点,他们的机会就真的是永无止境,"Jacob表示.