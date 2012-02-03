〔路透调查〕人民币兑美元未来一年升值幅度料放缓至约2.8%,双边波动增大

* 未来一年人民币兑美元料升值约2.8%,至6.13

* 人民币升值趋势延续,但双边波动机率大

* 中国经济增速放缓减轻人民币升值压力

* 参看调查结果的表格,请点选[ID:nCN1368378]

路透北京2月3日电---随着中国经济增速和物价涨幅双双下行,未来一年人民币升值步伐预计将放缓.路透最新调查显示,人民币兑美元CNY=在明年1月底前预计升值约2.8%,同时诸多全球经济不确定因素将加大人民币双向波动.

37位受访分析师的预测中值显示,未来一年人民币兑美元CNY=CFXS料升值至6.13.三个月後人民币/美元料至

6.28元,六个月後料升至6.23元.以最新汇率计算的升值幅度分别为0.4%、1.3%.

"考虑到2012年中国GDP增速和CPI涨幅均将略低於2011年,因此未来一年人民币对美元升值幅度也将低於2011年,预计为3%左右."中国农业银行总行战略规划部付兵涛称,并表示汇率双向波动的频率和幅度都将加大.

2011年全年人民币兑美元升值幅度约4.7%,今年迄今则微贬约0.2%.中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期周五盘中报6.3053元.

交通银行首席经济学家连平亦称,2012年,在贸易顺差收窄、资本流入减缓升值流出和鼓励国内企业对外投资等因素的影响下,人民币升值压力减轻,甚至贬值压力会经常出现.

他强调,考虑到物价涨幅逐步回落,使人民币升值作为抑制通胀工具的必要性降低,今年人民币升值速度有所放缓.

上月路透调查显示,中国今明两年国内生产总值(GDP)增速料明显放缓,均将低於9%;同时物价上涨压力亦大幅降低,政府宏观政策将不再饱受高通胀困扰,中国或由此进入通胀放缓与经济增长减速并行的时期.[ID:nCN1339726]

**单向升值渐行渐远**

受访分析师指出,未来一年人民币兑美元汇率仍在升值通道中,与过去不同的是,今後人民币升值步伐将放缓,且这一过程中,汇率双向波动的机率更高.

"今後人民币兑美元双边波动的机率大,这是人民币单向升值接近尾声後自然的结果,"上海证券注册国际投资分析师(CIIA)胡月晓称.

分析师认为,随着物价涨幅回落和经济增速放缓,宏观调控的第一位任务是稳增长同时兼顾稳物价、稳资本流动和稳汇率.

专家亦建议,中国央行应减少汇市干预,扩大人民币汇率双向浮动范围.

中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所研究员余永定撰文指出,中国目前仍然保持着经常项目顺差和长期资本项目顺差.中国经济的基本面支持升值而不是贬值,而即使扩大人民币汇率浮动区间或放弃对外汇市场的干预并不会导致人民币的大幅持续贬值.

"由於汇率出现了双向波动,中国应该加速汇率形成机制的市场化改革.为慎重起见,改革可以从加大汇率上下浮动区间开始."余永定认为.

他并认为,汇率浮动是金融稳定和货币政策独立性的重要保证,如果不愿意扩大汇率的浮动区间,就必须加强资本跨境流动的管理.(完)