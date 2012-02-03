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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 13:00 BJT

〔日本个股〕丰田汽车预计2012年集团全球销量为958万辆,增长21%

路透东京2月3日电---日本丰田汽车(7203.T)周五表示,预计集团2012年在全球汽车销量增长21%,达至958万辆,因在去年日本地震和泰国洪灾中断供应链後,公司正在复苏.

此预估包括Daihatsu Motor7262.T和日野自动车(Hino Motors)(7205.T)的销售数据,与分析师预期相符.此前丰田仅公布了母公司销量预估.

丰田还表示,海外营销增长目标是18%,销量预计726万辆,计划日本销量增长30%至232万辆.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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