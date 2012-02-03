〔中国货币市场〕回购利率全线回调,逆回购到期安然度过然仍存不确定性(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月3日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线回落,其中七天期大跌约100个基点(bp).本周大额逆回购到期安然度过後,流动性更显充裕.

不过交易员指出,考虑到下周有例行存款准备金补缴款,加之2月公开市场央票和正回购到期量很低,短期资金面或仍面临不确定性.

"(存款准备金补缴量)不一定,有的行1月底存款多了,就多缴;月底存款少的行就返一点回来.但是不知道各家行在1月31日的存款量."北京一银行交易员称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.2月5日为周日,将顺延至2月6日(下周一)进行.

央行於1月17日和19日分别进行了1,690亿元和1,830亿元人民币的逆回购操作,期限均为14天,分别於本周二和本周四到期.另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购,期限分为14天和21天.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9263 2.9728 -4.65 2,774.99

七天CN7DRP=CFXS 3.3548 4.3312 -97.64 584.38

14天CN14DRP=CFXS 4.8123 5.0016 -18.93 43.41

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9360 2.9836 -4.76 1,008.30

七天CHICNY7D=CFXS 3.3711 4.3534 -98.23 158.73

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9450 1.9650 98.00 382.11

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2000 2.9750 22.50 57.42

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5000 3.5000 0.00 10.69

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9560 2.9900 -3.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3176 4.3304 -101.28

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.8100 4.9976 -18.76

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9242 2.9675 -4.33

七天SHICNYSWD= 3.3125 4.3267 -101.42

三个月SHICNY3MD= 5.4391 5.4515 -1.24

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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