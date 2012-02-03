〔中国货币市场〕回购利率全线回调,逆回购到期安然度过然仍存不确定性(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海2月3日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线回落,其中七天期大跌约100个基点(bp).本周大额逆回购到期安然度过後,流动性更显充裕.
不过交易员指出,考虑到下周有例行存款准备金补缴款,加之2月公开市场央票和正回购到期量很低,短期资金面或仍面临不确定性.
"(存款准备金补缴量)不一定,有的行1月底存款多了,就多缴;月底存款少的行就返一点回来.但是不知道各家行在1月31日的存款量."北京一银行交易员称.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.2月5日为周日,将顺延至2月6日(下周一)进行.
央行於1月17日和19日分别进行了1,690亿元和1,830亿元人民币的逆回购操作,期限均为14天,分别於本周二和本周四到期.另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购,期限分为14天和21天.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9263 2.9728 -4.65 2,774.99
七天CN7DRP=CFXS 3.3548 4.3312 -97.64 584.38
14天CN14DRP=CFXS 4.8123 5.0016 -18.93 43.41
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9360 2.9836 -4.76 1,008.30
七天CHICNY7D=CFXS 3.3711 4.3534 -98.23 158.73
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9450 1.9650 98.00 382.11
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2000 2.9750 22.50 57.42
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5000 3.5000 0.00 10.69
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9560 2.9900 -3.40
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3176 4.3304 -101.28
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.8100 4.9976 -18.76
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9242 2.9675 -4.33
七天SHICNYSWD= 3.3125 4.3267 -101.42
三个月SHICNY3MD= 5.4391 5.4515 -1.24
===============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。