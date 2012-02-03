〔印度央行〕央行副总裁称,当前形势下不存在大幅降息的空间

路透孟买2月3日电---印度央行副总裁Subir Gokarn周五对CNBC-TV18电视台称,当前形势下,印度不存在大幅降息的空间.

Gokarn表示,逻辑上看,下一步应该是减息,但这也要视其它宏观因素而定.

印度央行1月24日下调银行存款准备金率50个基点至5.5%,但维持关键政策利率不变.(完)