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债券 | 2012年 2月 3日 星期五 13:01 BJT

〔中国新债〕精达股份将於2月15日将发行3亿元短融,期限一年

路透上海2月3日电---中国铜陵精达特种电磁线股份有限公司(600577.SS)周五公告称,将於2月15日簿记建档
发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  精达股份     4.6        3       12   2/15簿记建档   浦发银行      A+       2/17       2/20
 (600577.SS)                                          
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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