中国国家电网收购葡萄牙电力企业25%股份

(本文由路透中文网编译提供)

路透里斯本2月2日电---葡萄牙财政部长Maria Albuquerque称，该国已经同意将持有的电网运营商REN(RENE.LS)的25%股份售予中国国家电网公司，另将15%持股卖给阿曼石油公司（Oman Oil），并将由此获得5.92亿欧元（7.81亿美元）。

欧盟/国际货币基金组织（IMF）向葡萄牙提供780亿欧元救助时，葡萄牙同意进行私有化，其中包括出售REN股份。中国国家电网和阿曼石油是仅有的进入最後一轮角逐的两家公司。

最终成交价较REN股票当前市价溢价近34%，中国国家电网的报价还包括由中资银行向REN提供10亿欧元信用额度的承诺。

Albuquerque表示，中国国家电网将出资3.87亿欧元购买25%的股份，承担较高的溢价，阿曼石油出资2.05亿欧元买入15%的股份。

“此次私有化的成功代表了葡萄牙经济的成功，表明外国投资者对葡萄牙企业有信心。”葡萄牙经济部长Alvaro Santos Pereira称。（完）