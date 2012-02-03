中国国家电网收购葡萄牙电力企业25%股份

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透里斯本2月2日电---葡萄牙财政部长Maria Albuquerque称，该国已经同意将持有的电网运营商REN(RENE.LS)的25%股份售予中国国家电网公司，另将15%持股卖给阿曼石油公司（Oman Oil），并将由此获得5.92亿欧元（7.81亿美元）。
欧盟/国际货币基金组织（IMF）向葡萄牙提供780亿欧元救助时，葡萄牙同意进行私有化，其中包括出售REN股份。中国国家电网和阿曼石油是仅有的进入最後一轮角逐的两家公司。
最终成交价较REN股票当前市价溢价近34%，中国国家电网的报价还包括由中资银行向REN提供10亿欧元信用额度的承诺。
Albuquerque表示，中国国家电网将出资3.87亿欧元购买25%的股份，承担较高的溢价，阿曼石油出资2.05亿欧元买入15%的股份。
“此次私有化的成功代表了葡萄牙经济的成功，表明外国投资者对葡萄牙企业有信心。”葡萄牙经济部长Alvaro Santos Pereira称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。