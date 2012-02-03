〔中国经济〕应在扩大内需同时坚持对外开放,深化改革--副总理

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月3日电---中国国务院副总理李克强周五称,
中国需坚持进一步扩大对外开放,扩大内需以拉动经济增长,以达到保持长期平衡可持续增长.
李克强在出席中国外汇业务规模最大的银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)成立百年庆典时表示,改革要有效应对挑战,保持经济长远发展,目前改革进入不进自退的深水期,要深入改革开放.
"中国正处於工业化、城镇化快速推进阶段,发展的战略基点是扩大内需,同时要坚持对外开放,实施积极主动的开放战略."李克强称.
他并表示,发展要靠改革,金融和其他各类企业都应当开放中寻求生机参与平等竞争.与国外同行实现优势互补共同发展壮大.金融企业应大力推进制度创新和管理转型、金融创新.
中国银行成立於1912年2月,是中国唯一一家持续经营百年的银行,目前其业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域,旗下有中银香港(2388.HK)、中银国际、中银保险等控股金融机构.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。