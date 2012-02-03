〔中国经济〕应在扩大内需同时坚持对外开放,深化改革--副总理

路透北京2月3日电---中国国务院副总理李克强周五称,

中国需坚持进一步扩大对外开放,扩大内需以拉动经济增长,以达到保持长期平衡可持续增长.

李克强在出席中国外汇业务规模最大的银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)成立百年庆典时表示,改革要有效应对挑战,保持经济长远发展,目前改革进入不进自退的深水期,要深入改革开放.

"中国正处於工业化、城镇化快速推进阶段,发展的战略基点是扩大内需,同时要坚持对外开放,实施积极主动的开放战略."李克强称.

他并表示,发展要靠改革,金融和其他各类企业都应当开放中寻求生机参与平等竞争.与国外同行实现优势互补共同发展壮大.金融企业应大力推进制度创新和管理转型、金融创新.

中国银行成立於1912年2月,是中国唯一一家持续经营百年的银行,目前其业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域,旗下有中银香港(2388.HK)、中银国际、中银保险等控股金融机构.(完)