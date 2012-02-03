《全球债市分析》债券指标以发行量为权重依据,陷投资人於险境

* 以发行量为投资权重依据的指标令投资人面临更大风险

* 安全放贷黄金法则已为人所遗忘

* 评估债务的可持续性为能否拿回资金的关键

记者 Sinead Cruise 编译 张明钧/张若琪/李婷仪/丁琦

路透伦敦2月2日电---要靠债券赚钱有两大黄金法则,一是借给那些可以按时全数还清的借款人,二是少借给那些泛滥发债的借款人,若违反这两大法则,投资人将曝露於不必要的庞大风险之中.

那些基於一国债务发行量来分配投资比重的传统固定收益指标,蕴含着这样一种潜台词,即欠钱最多国家是最安全的放贷对象.部分人士将此潜台词视为一种危险的信念.

在欧洲最大债券发行国--意大利通过借款能力严苛考验的当周,Lombard Odier Investment Managers利率主管Gregor MacIntosh对投资人发出急呼,声称那些盲目运用发行量而非基本面作为模型依据的投资组合风险极高.

"我们正试图建构一个更有纪律的指标筛选办法,其核心就是债务的可持续性.我们想要把大部分的投资放置在那些我们认为不仅会支付票息、同时也会归还本金的国家."MacIntosh表示.

以发行量为指标的指数,让那些风险容忍度最低的投资者吃进债务最高国家的公债.而建构这些指标指数的业者,往往也是高债务国家发债时聘用的承销商.

花旗的欧元政府公债指数(Citi's Euro Government Bond Index)中,标准普尔评级为BBB+的意大利的权重高达四分之一,顶级AAA评级的德国、荷兰及芬兰权重则分别为21%、6%及1%.

在公债零风险已经成为过往传说的情形下,投资人当下必须重新思考如何建构投资组合,或者是得学着如何应付已然升高的波动率及风险.

Vanguard欧洲投资长Jeff Molitor表示,2011年债务危机已经突显建立投资组合时重新侧重"长期投资真理"的迫切必要性,而非把重心放在"各个专家"的经济及投资预测杂音上.

"成功的投资人...能够接受投资必然会有不确定性的观点.逐日评估该冒险还是该避险或许有其乐趣,但这让人无法集中注意力,长期而言几乎无助於建立财富."Molitor表示.

"展现出耐心,而且暂时歇手,时常证明是正确的策略,特别是市场剧烈波动的时候."

欧洲央行向流动性紧俏的金融市场大量注资的行动,已使压力重重的欧元区二线国家举债成本大幅降低,促使许多投资人迅速重新调整仓位,以与指标更为一致.

葡萄牙周三以较低的收益率发售15亿欧元三个月和六个月期国库券,向外界证明在短期债券市场融资的能力;该国10年期债券收益率从17.4%降至15.8%.许多分析师认为继希腊之後,葡萄牙可能也需要欧盟/国际货币基金组织(IMF)二度纾困.

**虚假的希望**

但对於向意大利或法国这些传统高权重国家重新增加配置的诱惑,部分人士持抵触态度,因直觉判断後续还会有进一步的麻烦.

"如果买进意大利债券,就一定会再出问题."BNY Mellon Asset Management所属Newton Asset Management的投资组合经理Jon Day称.

"我们更赞同的计画是透过公司债等重新进入这些市场,这个领域比较可以预测,利差也仍很大,而且也比较可以高枕无忧."他说.

有些经理人表示,好一天坏一天的经济指标,还有诸如欧洲央行长期再融资操作(LTRO)之类的人为刺激措施,都令精确评估欧元区公债风险难上加难.

"欧元区二线国家公债市场反弹时--要好好及时享受,"Stuart Thomson表示,他是Ignis Asset Management的Absolute Return Government Bond基金首席分析师兼联席经理人.

"我们的立场是保持中性而非做多,然後等待卖出的机会.现在贸然进场是很危险的,"他表示.

MacIntosh的Lombard Odier目前按照一项修改过的指标管理其20.4亿瑞郎混合主权债资产组合,该指标主张用"常识"法来买进公债,青睐负债较少的经济体例如瑞典、芬兰和奥地利,而不是典型的高负债国家意大利、法国、西班牙.

Eschewing的做法在2011年赢得漂亮回报,Lombard Odier的Euro Government Fund A基金在4月12日至12月31日投资报酬率为7.7%;而Citi EMU All Maturities Index涨幅仅为4.42%.

Fidelity Worldwide Investment主权债分析师Tristan Cooper说,在政府以详细、可实现的成长计画偿还其几十年毫无节制欠下的债务之前,投资人不应回头拥抱陷於债务困境国家的公债.

"近几周来,欧元区二线国家公债收益率被多重因素推低...包括欧洲央行的长期再融资操作和欧盟治理稍有进展,"他表示.

"不过这些二线国家在中期仍然面临严峻的结构性挑战.因此,我们认为,将近期的好转当成是一个转折点有些草率."

MacIntosh表示,可以利用离场观望的时间,来分析那些被基金经理用作自身投资组合样板的指标的构成,以及它们可能使人陷入的空头陷阱.

"人们通常害怕改变,而习惯于拥有一项可参照的指标,用同样标准衡量所有事情.这一行业乐于进行业内比较,因为他们希望使工作变得简单,但我们认为我们的做法更迎合投资者需求."(完)