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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 13:15 BJT

〔中国新债〕华电国际将於下周五发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月3日电---中国华电国际电力股份有限公司(600027.SS)(1071.HK)周五公告称,
将於下周五(10日)簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 华电国际      15       15       12  2/10簿记建档   工商银行     AAA        2/13       2/14                                       
 (600027.SS)(1071.HK)                                                  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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