东南亚核电计划遭政治冷遇 人才储备亦捉襟见肘

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内2月2日电(记者 John Ruwitch)---1986年切尔诺贝利核事故发生後，越南暂停了本国核计划，这一停就是十多年。

然而，去年日本爆发的福岛核危机却并未阻挡越南的核电建设，该国正加速推进首座核反应堆计划，力争在2014年开工建设，并於六年後并网发电。

越南希望在2030年前再建成另外14座反应堆。

东盟成员国中至少还有五个国家也在考虑将核能作为满足该地区能源需求的一个选择。

支持者表示，该地区不可避免地要用到核能，其他替代能源过高的成本将有助於推动核能产业的发展。

根据英国劳埃德船级社(Lloyds Register)的说法，越南、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡等约35个国家都在考虑发展核能，未来几十年运行的反应堆数量可能翻番。

但即便再豪迈的计划也会遭遇到障碍和限制。

在那些多数有意发展核能的东南亚国家中，政治正在拖他们的後腿。

印尼国家原子能署(National Atomic Energy Agency)40多年来始终在开展核反应堆研究，并进行了人力资源储备，但该国缺乏发展核能的政治意愿。

"现在万事俱备，只等政治决策。"该机构发言人Ferhat Aziz表示："太多人认为这(发展核能)很危险很昂贵，所以关键问题在於人们的想法。"

泰国的情况与印尼类似。该国能源需求高於供应，因此泰国能源部正制定一项计划，希望在2026年运行一座核设施。

泰国电力当局政策计划负责人Mongkol Sakulkao表示："核电站项目依然是泰国电力发展计划中的一部分，但该项目能否成形取决於公众是否接受。"

"如果进一步推迟，他们将制定寻找替代燃料的计划。"

马来西亚的一名政府消息人士表示，该国政府已悄然搁置了一项建设两座核电站项目的计划。

此前，环保人士针对澳大利亚稀土矿企业Lynas Corp获准在马来西亚中部修建稀土加工厂发起抗议。稀土加工厂将产生有辐射性的废料。

新加坡的核能发展计划尚处於早期阶段，但似乎不太可能会在本国修建核电厂。

福岛核事故使菲律宾巴达安核电厂的重启计划搁浅。该核电站建於20世纪80年代早期，但却从未投入运营，因其位於断层和火山带上。

实现核电发展计划将面临的挑战并非仅来自政治方面，另一个全球性难题，也是很可能拖累越南宏伟计划的问题是缺乏负责反应堆运行和监管的称职人才。

越南技术官员明白这个挑战。Ninh Thuan项目副主管Pham Minh Tuan表示，2020年开始发电的目标"对我们来说无疑非常困难"。

至于到2050年实现核电占越南能源消费的20-25%的希望，他表示，"这是个过於自负的目标。"（完）