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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 13:28 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元仍处强势格局,但面临美国就业数据考验

* 上升趋势不改,但市场多头仓位聚积渐多

* 美国就业数据将考验市场风险意愿

* 多数分析师预测澳洲央行下周将会降息

路透惠灵顿/悉尼2月3日电---澳元和新西兰元周五微跌,但仍有望连续第四周收高,不过这在很大程度上取决於美国就业数据对近期全球风险意愿的影响.

这两支货币此前已经受到考验,令人失望的汇丰中国1月服务业采购经理人指数显示服务业处境艰难,而中国的房地产行业也处於下滑之中.中国是澳洲最大的出口市场,因此该国经济若出现任何疲软迹象,都将打压澳元.

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