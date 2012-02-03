〔澳新汇市〕澳元和新西兰元仍处强势格局,但面临美国就业数据考验

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 上升趋势不改,但市场多头仓位聚积渐多
* 美国就业数据将考验市场风险意愿
* 多数分析师预测澳洲央行下周将会降息
路透惠灵顿/悉尼2月3日电---澳元和新西兰元周五微跌,但仍有望连续第四周收高,不过这在很大程度上取决於美国就业数据对近期全球风险意愿的影响.
这两支货币此前已经受到考验,令人失望的汇丰中国1月服务业采购经理人指数显示服务业处境艰难,而中国的房地产行业也处於下滑之中.中国是澳洲最大的出口市场,因此该国经济若出现任何疲软迹象,都将打压澳元.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。