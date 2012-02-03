〔标题新闻〕JLR拟与奇瑞汽车合作在华生产汽车,已向监管部门申请成立合资企业--报导

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
注:JLR的全称为Jaguar Land Rover.
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中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。