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财经报道 | 2012年 2月 3日 星期五 13:34 BJT

〔标题新闻〕JLR拟与奇瑞汽车合作在华生产汽车,已向监管部门申请成立合资企业--报导

注:JLR的全称为Jaguar Land Rover.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D322F]

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