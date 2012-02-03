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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 13:30 BJT

〔中国新债〕永辉超市下周三将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月3日电---中国永辉超市股份有限公司(601933.SS)周五公告称,将於下周三(8日)
簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 永辉超市       15        7      12   2/8簿记建档    中国银行     AA        2/9        2/10
 (601933.SS)                                         招商银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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