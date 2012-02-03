〔澳洲股市〕小幅收跌,市场在美国就业数据公布前保持谨慎

路透悉尼2月3日电---澳洲股市周五小幅下跌,指标股指为2012年以来首次按周下跌,投资者在至关重要的美国就业数据公布前保持谨慎,希腊债务重组谈判也继续拖累市场信心.

原材料类股下滑,必和必拓(BHP.AX)收平而力拓(RIO.AX)跌0.3%.Newcrest(NCM.AX)上涨1.0%,受金价持稳的支撑.

新西兰四大银行全线收低.Westpac(WBC.AX)跌0.6%,之前该银行在周四宣布,由於放贷增长减慢,银行将最多裁减400个岗位,以保护利润.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌0.4%报4,251.2点.该指数本周下跌0.9%,为七周来首次收低.(完)

--编译 郑茵;审校 艾茂林

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