〔澳洲股市〕小幅收跌,市场在美国就业数据公布前保持谨慎

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼2月3日电---澳洲股市周五小幅下跌,指标股指为2012年以来首次按周下跌,投资者在至关重要的美国就业数据公布前保持谨慎,希腊债务重组谈判也继续拖累市场信心.
原材料类股下滑,必和必拓(BHP.AX)收平而力拓(RIO.AX)跌0.3%.Newcrest(NCM.AX)上涨1.0%,受金价持稳的支撑.
新西兰四大银行全线收低.Westpac(WBC.AX)跌0.6%,之前该银行在周四宣布,由於放贷增长减慢,银行将最多裁减400个岗位,以保护利润.
根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌0.4%报4,251.2点.该指数本周下跌0.9%,为七周来首次收低.(完)
--编译 郑茵;审校 艾茂林
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。