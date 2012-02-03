《人民日报》发表评论文章 反对更严厉制裁伊朗

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月3日电---周五《人民日报》上发表的评论指出，伊朗核问题导致的紧张情势影响能源市场，可能扼杀全球经济复苏，反对西方对伊朗实施更严厉制裁。
"全球经济正处於艰难复苏中，减少不确定性因素的冲击，是世界各国的共同责任，"发表在《人民日报》上的评论写道。 该评论作者的笔名是钟声。
"近期而言，骤然升级的美国与伊朗之间紧张关系构成最大的不确定性因素。这一因素正在扰乱世界能源市场，给全球经济复苏蒙上新的阴影。"
中国作为全球第二大原油消费国，一直反对针对伊朗能源行业的单方面制裁，并一直试图缓和紧张情势，防范威胁石油供应。
昨日德国总理默克尔敦促中国政府说服伊朗放弃其核计划。不过在随後的联合记者会上，中国国务院总理温家宝似乎拒绝采取更多行动。
温家宝称，中方反对将与伊朗的"正常商业往来"政治化。默克尔周四表示，希望联合国安理会能就伊朗问题通过一致决议。
该评论重申了中国的态度：应该通过对话解决伊朗核问题。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。