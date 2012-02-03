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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 13:50 BJT

〔台湾股市〕连续第五天收高,受防御类股支撑

路透台北2月3日电---台湾股市周五收涨0.29%,为连续第五天收高,受汽车股.TCOI和玻璃陶瓷类股.TGLI等防御类股支撑.

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