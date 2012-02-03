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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 14:17 BJT

〔日股业绩〕佳能预计2012年集团税前利润为3,900亿日圆,净利2,500亿

路透2月3日电---日本佳能(7751.T)周五公布:

* 2011年集团净利为2,486.3亿日圆,上年同期为2,466.0亿日圆

* 2011年集团税前利润为3,745.2亿日圆,上年同期为3,928.6亿日圆

* 2011年集团营业利润为3,780.7亿日圆,上年同期为3,875.5亿日圆

* 预计2012年集团营业利润为3,900.0亿日圆,之前预估为3,780.7亿日圆

* 预计2012年集团税前利润为3,900亿日圆,净利估计为2,500亿日圆 (完)

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