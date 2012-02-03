〔日股业绩〕佳能预计2012年集团税前利润为3,900亿日圆,净利2,500亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月3日电---日本佳能(7751.T)周五公布:
* 2011年集团净利为2,486.3亿日圆,上年同期为2,466.0亿日圆
* 2011年集团税前利润为3,745.2亿日圆,上年同期为3,928.6亿日圆
* 2011年集团营业利润为3,780.7亿日圆,上年同期为3,875.5亿日圆
* 预计2012年集团营业利润为3,900.0亿日圆,之前预估为3,780.7亿日圆
* 预计2012年集团税前利润为3,900亿日圆,净利估计为2,500亿日圆 (完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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