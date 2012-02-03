〔日股业绩〕尼康预计年度集团净利550亿日圆,调高数码相机销量预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月3日电---日本尼康(Nikon)(7731.T)周五表示:
* 预计2011/12年度集团净利为550亿日圆
* 九个月集团营业利润为693.6亿日圆,上年同期为获利337.5亿
* 预计2011/12年度集团营业利润为720亿日圆
* 九个月集团经常性获利为761.8亿日圆,上年同期为356.7亿
* 预计2011/12年度集团经常性获利800亿日圆
* 九个月集团净利为467.5亿日圆,上年同期为203亿
* 预计2011/12年度小型数码相机销量为1,700万台,此前预估为1,600万台(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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