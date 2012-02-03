版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 14:14 BJT

〔日股业绩〕尼康预计年度集团净利550亿日圆,调高数码相机销量预估

路透2月3日电---日本尼康(Nikon)(7731.T)周五表示:

* 预计2011/12年度集团净利为550亿日圆

* 九个月集团营业利润为693.6亿日圆,上年同期为获利337.5亿

* 预计2011/12年度集团营业利润为720亿日圆

* 九个月集团经常性获利为761.8亿日圆,上年同期为356.7亿

* 预计2011/12年度集团经常性获利800亿日圆

* 九个月集团净利为467.5亿日圆,上年同期为203亿

* 预计2011/12年度小型数码相机销量为1,700万台,此前预估为1,600万台(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐