〔东京美债〕公债价格上涨,投资者等待稍晚公布的非农就业报告

路透东京2月3日电---指标美国公债收益率(殖利率)周五在亚洲交易时段小幅下滑,美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺在三年的时间里维持利率在低位,持续支撑美债价格.日内稍晚重要的美国非农就业报告将出炉.

"非农就业数据公布前,或许人们的持仓状况有一些偏多头,未冒风险,"一家欧洲经纪公司的市场参与者表示."继美联储发表声明後,收益率曲线仍在根据预期进行着调整."