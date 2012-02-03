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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 14:14 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,疲弱业绩打压现代重工大跌

路透首尔2月3日电---韩国股市周五略收低,终止三日连涨局面.全球最大造船商现代重工(009540.KS)大跌7.7%,因该公司季度业绩大幅下滑.

韩国综合股价指数.KS11收低0.6%至1,972.34点.(完)

--编译 艾茂林;审校 侯向明

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