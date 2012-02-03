〔日本股市〕在重要美国就业数据出炉前收跌,但索尼股价跳涨

路透东京2月3日电---日股日经指数周五收跌,结束一连三天的涨势,稍晚将有重要的美国就业数据出炉.索尼(6758.T)股价跳涨,投资者期望其新任执行长能够扭转公司局面,该公司之前警告全年度或录得29亿美元的亏损.[ID:nCT0502639]