《企业看点》2月3日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月3日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博网站援引两位知情人士报导,印度塔塔汽车(TAMO.NS)旗下的捷豹路虎部门计划与奇瑞汽车合作,在中国生产汽车.[ID:nL4E8D322F]

* 金融时报网站报导,中国国家电网公司[STGRD.UL]将收购葡萄牙电网运营商REN(RENE.LS)的25%股份,这是六周来中国能源企业第二次大规模收购葡萄牙资产.[ID:nCN1368494]

* 金融时报网站周四报导,处於困境的动态随机存取记忆体(DRAM)制造商--尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T否认可能与美国或台湾同业合并的传闻.因竞争激烈、供应链中断且需求下滑,该公司连续第五季录得亏损[ID:nCN1366054].

* 金融时报网站报导,全球赌场运营商凯撒娱乐(Caesars Entertainment)[HAMLEE.UL]第三次尝试首次公开发行(IPO),但融资规模缩小.(完)