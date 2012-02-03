《企业看点》2月3日财务活动报导摘要

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透班加罗尔2月3日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博网站援引两位知情人士报导,印度塔塔汽车(TAMO.NS)旗下的捷豹路虎部门计划与奇瑞汽车合作,在中国生产汽车.[ID:nL4E8D322F]
* 金融时报网站报导,中国国家电网公司[STGRD.UL]将收购葡萄牙电网运营商REN(RENE.LS)的25%股份,这是六周来中国能源企业第二次大规模收购葡萄牙资产.[ID:nCN1368494]
* 金融时报网站周四报导,处於困境的动态随机存取记忆体(DRAM)制造商--尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T否认可能与美国或台湾同业合并的传闻.因竞争激烈、供应链中断且需求下滑,该公司连续第五季录得亏损[ID:nCN1366054].
* 金融时报网站报导,全球赌场运营商凯撒娱乐(Caesars Entertainment)[HAMLEE.UL]第三次尝试首次公开发行(IPO),但融资规模缩小.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。