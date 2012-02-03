版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 15:03 BJT

〔欧股业绩〕瑞典沃尔沃第四季获利不及预期,仍维持原先销售预估

路透斯德哥尔摩2月3日电---全球第二大卡车生产商瑞典沃尔沃汽车(VOLVb.ST)周五公布第四季利润增幅略低於预期,并重申预计今年欧洲市场出现萎缩,而美国市场将会增长.

该集团公布,营业利润为70亿瑞典克朗(10.4亿美元),路透调查中14位分析师预估为72亿瑞典克朗,上年同期为55亿.

"我们维持原先预测,认为欧洲市场2012年重型载货汽车销售量约为22万辆.预计今年年初市场将较为迟滞,而後逐步改善,"该公司声明称.

"我们仍然认为,北美整体市场将继续增长,2012年重型载货汽车的销量约为25万辆."声明称.

该公司称,第四季营收为865亿瑞典克朗,路透调查预估为818亿.公司计划每股派息3.0瑞典克朗,路透调查预估中值为派息3.5瑞典克朗.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐