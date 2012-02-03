〔中国债市〕人民币利率互换受七天回购利率带动下滑,料续跌空间有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月3日电---中国人民币利率互换(IRS)周五整体下行,受今日七天回购利率大幅走低带动.但由於市场热盼的存准率下调迟迟未兑现,政策预期不断修正,将制约IRS的向下空间.
"上午下来一些,早上七天回购开的低,下午基本稳住了,一年的(IRS)基本在3.10%左右,"上海一银行交易员称.
他指出,尽管货币市场利率下行缓和了IRS的向上压力,但再次引领IRS重拾跌势仍有不小难度,存准率下调时机推後,货币政策走向的不确定性明显上升.
他并认为,如果下周央票继续停发,表明央行仍倾向通过例行的公开市场来调控资金面,那麽政策预期可能会继续修正,短期内IRS走势可能仍有反复.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线回落,其中七天期大跌约100个基点(bp).本周大额逆回购到期安然度过後,流动性更显充裕.[ID:nCN1359626]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.3860/ 3.5540 3.0533/ 3.1433 2.9767/ 3.0700 3.0533/ 3.1500 2.9925/ 3.3425
周四 3.5500/ 3.6750 3.1500/ 3.2440 3.0740/ 3.1700 3.1620/ 3.2620 3.0840/ 3.4640
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变动-0.1640/-0.1210 -0.0967/-0.1007 -0.0973/-0.1000 -0.1087/-0.1120 -0.0915/-0.1215
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。