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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 15:23 BJT

〔全球金市〕金价持稳且有望连续第五周上涨,市场关注美国非农就业报告

路透新加坡2月3日电---金价周五持稳,有望连续第五周录得升幅,投资者等待关键的美国非农就业报告出炉,上日一周初请失业金人数乐观,推动金价升至两个月高位.

今年迄今为止金价已累计上涨逾12%.继美国联邦储备理事会(美联储,FED)称可能会至少在2014年底之前维持利率在极低水准後,美元承压,使上周金价涨势加快.

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