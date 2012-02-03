版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 16:02 BJT

〔中国钢铁〕1月中旬粗钢日产量达166.9万吨,旬环比降1.3%--中钢协

路透北京2月3日电---中国联合钢铁网周五援引中国钢铁工业协会数据显示,1月中旬中国粗钢预估日产量料达166.9万吨,旬环比下降1.3%,处於近两年来较低水平.

数据并显示,1月中旬重点钢铁企业粗钢日产量为148.8万吨,旬环比降0.27%.

1月上旬全国粗钢日均产量约为169.06万吨,较2011年平均水平186.13万吨低9.17%.

中国联合钢铁网胡正武表示,粗钢日产水平维持低位,有利於缓和钢材市场供需矛盾,同时也侧面刺激钢厂通过提价来弥补产量下滑带来的收益降低.

受年底行情低迷及整体需求偏弱影响,去年四季度以来中国钢厂产量一直维持在较低水平.

国家统计局数据显示,中国2011年12月粗钢产量达5,216万吨,同比增长0.7%.

中国钢铁工业协会理事长朱继民稍早称,受成本升、需求减、融资难、融资贵等多重因素挤压,预计今年整个钢铁行业将面临高成本、高库存、低售价的压力,行业利润仍将可能处於较低水平,钢铁生产企业微利或亏损的风险将进一步加大.[ID:nCN1321728](完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐