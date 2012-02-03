〔中国钢铁〕1月中旬粗钢日产量达166.9万吨,旬环比降1.3%--中钢协

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月3日电---中国联合钢铁网周五援引中国钢铁工业协会数据显示,1月中旬中国粗钢预估日产量料达166.9万吨,旬环比下降1.3%,处於近两年来较低水平.
数据并显示,1月中旬重点钢铁企业粗钢日产量为148.8万吨,旬环比降0.27%.
1月上旬全国粗钢日均产量约为169.06万吨,较2011年平均水平186.13万吨低9.17%.
中国联合钢铁网胡正武表示,粗钢日产水平维持低位,有利於缓和钢材市场供需矛盾,同时也侧面刺激钢厂通过提价来弥补产量下滑带来的收益降低.
受年底行情低迷及整体需求偏弱影响,去年四季度以来中国钢厂产量一直维持在较低水平.
国家统计局数据显示,中国2011年12月粗钢产量达5,216万吨,同比增长0.7%.
中国钢铁工业协会理事长朱继民稍早称,受成本升、需求减、融资难、融资贵等多重因素挤压,预计今年整个钢铁行业将面临高成本、高库存、低售价的压力,行业利润仍将可能处於较低水平,钢铁生产企业微利或亏损的风险将进一步加大.[ID:nCN1321728](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。