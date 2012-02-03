〔瑞士金融〕竞争委员会调查银行业者是否串联操控利率

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透苏黎世2月3日电---瑞士竞争监管机构周五表示,已经展开对瑞士银行UBSN.VX和瑞士信贷CSGN.VX等银行的调查,察看交易员是否曾合谋影响银行间贷款利率.
瑞士竞争委员会(COMCO)表示,已经得到信息--衍生品交易员可能串通影响伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和东京银行间拆放款利率(TIBOR).
COMCO公布声明称,"一些金融机构的衍生品交易员或许合谋操控这些利率,从而影响这些参考汇率利於自己."
美国和英国监管机构当前在调查银行业者是否低报LIBOR,来降低贷款成本并淡化金融危机时的投资者恐慌情况.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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