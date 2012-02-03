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市场报道 | 2012年 2月 3日 星期五 15:56 BJT

〔瑞士金融〕竞争委员会调查银行业者是否串联操控利率

路透苏黎世2月3日电---瑞士竞争监管机构周五表示,已经展开对瑞士银行UBSN.VX和瑞士信贷CSGN.VX等银行的调查,察看交易员是否曾合谋影响银行间贷款利率.

瑞士竞争委员会(COMCO)表示,已经得到信息--衍生品交易员可能串通影响伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和东京银行间拆放款利率(TIBOR).

COMCO公布声明称,"一些金融机构的衍生品交易员或许合谋操控这些利率,从而影响这些参考汇率利於自己."

美国和英国监管机构当前在调查银行业者是否低报LIBOR,来降低贷款成本并淡化金融危机时的投资者恐慌情况.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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