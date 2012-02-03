〔瑞士金融〕竞争委员会调查银行业者是否串联操控利率

路透苏黎世2月3日电---瑞士竞争监管机构周五表示,已经展开对瑞士银行UBSN.VX和瑞士信贷CSGN.VX等银行的调查,察看交易员是否曾合谋影响银行间贷款利率.

美国和英国监管机构当前在调查银行业者是否低报LIBOR,来降低贷款成本并淡化金融危机时的投资者恐慌情况.(完)