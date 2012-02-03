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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 15:34 BJT

〔日本债市〕公债涨跌互现,在美非农就业报告公布前审慎情绪弥漫

路透东京2月3日电---日本政府公债周五涨跌互现,因在日内稍晚美国非农就业报告公布前,审慎情绪弥漫且限制了市场活动.

五年期和20年期日债收益率(殖利率)在早盘交易中双双触及10周低位,但後续买盘未能长久持续.上日10年期日债标售结果强劲.

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