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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 15:37 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜上涨,但可能录得四周来的首个周度跌幅

路透新加坡2月3日电---伦敦期铜周五在亚洲时段微涨,交投迟滞,投资者在关键的美国就业数据公布前保持谨慎.

本周伦敦期铜可能为连涨三周後首周收低,因中国需求迟缓,且对於希腊债务协议拖延日久的担心,令上周创四个月高点的这波涨势失去动力.

0703GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.4%,报每吨8,375美元,本周迄今下跌1.7%.

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