〔中国票据市场〕转贴利率续降,收票需求不减料短期延续跌势

路透上海2月3日电---中国票据市场转贴利率周五续降,因年初和月初信贷规模持续宽松,机构收票需求旺盛,而供给则明显不足.交易员预计,转贴市场这种供不应求的局面下周有望持续,因此价格或继续走低.

华南一银行交易员称,目前转贴市场收票的多,而出票者廖廖.六个月左右银票转贴利率在月息0.63%左右成交.预计下周价格"应该还会跌点,差不多(最多)能跌到月0.6%吧."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3333/7.9039 8.4813/8.1453 9.6278/9.0709

上日 8.3278/7.8811 8.4948/8.1389 9.7255/9.0404

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变动 +0.55bp/+2.28bp -1.35bp/+0.64bp -9.77bp/+3.05bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2076%,较上日的6.2426%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3780/3.3053 3.4134/3.3600

上日 3.3770/3.3043 3.4134/3.3600

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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