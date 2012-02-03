〔表格〕外资在韩国股市转为卖超1,410亿韩元,结束连三日买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔2月3日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为卖超1,410亿韩元,结束连三日买超局面.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月 3日 -141.0 -270.3 350.0
2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2
2月 1日 415.6 -277.4 -197.6
1月31日 140.3 -39.9 -32.3
1月30日 -76.3 -199.5 171.5
1月27日 500.3 -190.4 -250.9
1月26日 464.1 -173.8 -270.1
1月25日 939.5 -539.9 -396.4
1月20日 1,441.8 -198.7 -1,151.5
1月19日 743.2 56.0 -731.8
1月18日 447.1 -96.5 -291.1
1月17日 462.3 66.6 -676.3
1月16日 6.3 58.0 140.6
1月13日 604.5 391.4 -337.5
1月12日 169.9 112.7 -274.1
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本月以来 1,284.2 -754.0 -613.7
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今年以来 7,590.2 -394.0 -6,248.7
------------------------------------------------- (完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。