〔泰国经济〕2012年GDP增长率料为4.9%,11月时预估为增长4.8%--央行

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月3日电----泰国央行称:
* 2012年GDP增长率料为4.9%(11月预估为增长4.8%)
* 2011年GDP增长率估计为1.0%(11月预估为增长1.8%)
* 2012年核心通胀率料为2.2%(10月预估为2.5%)
* 2012年整体通胀率料为3.2%(10月预估为3.5%)
* 2012年出口料增长7.8%(10月预估为增长7.9%)
* 第四季GDP料较上年同期萎缩5.2%
* 当前利率对预估的经济增长而言是合适的
* 如果出现意外冲击,可能灵活调整货币政策
* 由於经济复苏推迟,通胀压力料缓和 (完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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