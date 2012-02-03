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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 15:43 BJT

〔泰国经济〕2012年GDP增长率料为4.9%,11月时预估为增长4.8%--央行

路透2月3日电----泰国央行称:

* 2012年GDP增长率料为4.9%(11月预估为增长4.8%)

* 2011年GDP增长率估计为1.0%(11月预估为增长1.8%)

* 2012年核心通胀率料为2.2%(10月预估为2.5%)

* 2012年整体通胀率料为3.2%(10月预估为3.5%)

* 2012年出口料增长7.8%(10月预估为增长7.9%)

* 第四季GDP料较上年同期萎缩5.2%

* 当前利率对预估的经济增长而言是合适的

* 如果出现意外冲击,可能灵活调整货币政策

* 由於经济复苏推迟,通胀压力料缓和 (完)

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