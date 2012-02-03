〔路透基点〕阿里巴巴30亿美元收购融资案将由六家银行牵头主办--RLPC

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,市场消息人士称,六家银行将成立一个主办行小组,筹办阿里巴巴集团的30亿美元融资案,此项融资用於收购雅虎所持的40%阿里巴巴股权.
这些银行据称是澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行与瑞穗实业银行.据传它们正寻求获得内部贷款审批,以全额承销上述融资案.
这笔融资案规模已从初始目标40亿欧元下调,以吸引更多银行加入,有可能如先前所报,包括一笔10亿美元过桥贷款与一笔20亿美元定期贷款.阿里巴巴的债务顾问方--罗斯柴尔德曾於去年12月初邀请贷款方承贷10亿美元,预计最终获得的承贷额为4亿美元.
贷款期限与定价尚未敲定.阿里巴巴最初曾寻求三年期贷款,利率是较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约450个基点.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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