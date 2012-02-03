〔路透基点〕阿里巴巴30亿美元收购融资案将由六家银行牵头主办--RLPC

路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,市场消息人士称,六家银行将成立一个主办行小组,筹办阿里巴巴集团的30亿美元融资案,此项融资用於收购雅虎所持的40%阿里巴巴股权.

这些银行据称是澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行与瑞穗实业银行.据传它们正寻求获得内部贷款审批,以全额承销上述融资案.

这笔融资案规模已从初始目标40亿欧元下调,以吸引更多银行加入,有可能如先前所报,包括一笔10亿美元过桥贷款与一笔20亿美元定期贷款.阿里巴巴的债务顾问方--罗斯柴尔德曾於去年12月初邀请贷款方承贷10亿美元,预计最终获得的承贷额为4亿美元.

贷款期限与定价尚未敲定.阿里巴巴最初曾寻求三年期贷款,利率是较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约450个基点.(完)