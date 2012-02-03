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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 16:23 BJT

《外汇动态》继澳元后,利差交易机会或在印度卢比

0733GMT--在澳洲似将降息之际,谁会提供继澳元之後的下一个利差交易机会呢?或许是目前利率处在6.25%的印度卢比.

交易员称,印度央行近几周一直在干预市场,阻止卢比下滑.

卢比兑美元INR=D21月累计上涨逾7%,而且近期可能触及48.60.2011年卢比兑美元累计下跌近16%.

印度证券交易委员会(SEBI)的数据显示,今年迄今,外资累计购买了价值21.8亿美元的印度股票,并投资32亿美元于债市.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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