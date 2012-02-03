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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 15:58 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美国非农就业数据出炉在即,美元呈盘整走势

0743GMT--美元兑日圆JPY=盘旋于76.18日圆的三个月低点附近,日本当局有关干预的言论升温.传言所指的76日圆处的期权障碍位目前仍然有效.交易员表示,据称75.50和75日圆有更多期权障碍.

欧元兑美元EUR=持平,报1.3133,在美国非农就业数据出炉前盘整.

若非农就业数据理想,欧元或出现反弹,不过升势或遭遇1.3250上方的阻力位.据称1.3180处有停止单.若数据不好,则会提振美元.DXY.

在中国服务业采购经理人指数(PMI)数据公布後,商品货币略微承压.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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