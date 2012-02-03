〔欧股业绩〕英国电信第三季录得稳健获利,并调高财测

路透伦敦2月3日电---英国电信(BT)(BT.L)周五公布稳健的第三季核心获利,并上调财测,受益於监管收费减少、成本削减措施且各类业务均需求强劲.

英国电信称第三季营收下滑5%,但获利与现金流情况保持良好.近几年来,该公司依靠大砍成本与改善经营,抵消了营收的下滑.

经调整後的自由现金流量增加6,500万英镑至6.34亿英镑,经调整的每股盈余(EPS)大增13%至0.061英镑.

英国电信称,预计将提早一年超越60亿英镑的核心获利目标,其并上调自由现金流预估至约24亿英镑,先前预估为22亿.

"虽存在经济阻力,但我们又一季度实现了获利与现金流增长."公司执行长Ian Livingston称.

英国电信第三季营收下滑5%至47.7亿英镑,大致符合预期.扣除传输收入後的营收下滑3%.这低於前一季,但是因受到某些合约的时间因素影响.

得益於继续大力控制成本,核心获利实现3%的增长,达到15亿英镑,亦符合预期.(完)