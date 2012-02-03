〔欧股业绩〕英国电信第三季录得稳健获利,并调高财测

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦2月3日电---英国电信(BT)(BT.L)周五公布稳健的第三季核心获利,并上调财测,受益於监管收费减少、成本削减措施且各类业务均需求强劲.
英国电信称第三季营收下滑5%,但获利与现金流情况保持良好.近几年来,该公司依靠大砍成本与改善经营,抵消了营收的下滑.
经调整後的自由现金流量增加6,500万英镑至6.34亿英镑,经调整的每股盈余(EPS)大增13%至0.061英镑.
英国电信称,预计将提早一年超越60亿英镑的核心获利目标,其并上调自由现金流预估至约24亿英镑,先前预估为22亿.
"虽存在经济阻力,但我们又一季度实现了获利与现金流增长."公司执行长Ian Livingston称.
英国电信第三季营收下滑5%至47.7亿英镑,大致符合预期.扣除传输收入後的营收下滑3%.这低於前一季,但是因受到某些合约的时间因素影响.
得益於继续大力控制成本,核心获利实现3%的增长,达到15亿英镑,亦符合预期.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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