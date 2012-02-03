〔韩股业绩〕浦项钢铁第四季获利逊於预期,下调今年计划投资规模(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 第四季营业利润6,920亿韩元,市场预估为8,393
* 2012年将投资4.5-5.1万亿韩元,去年为5.7万亿
* 预计2012年营收在37.7-41.2万亿韩元,去年为39.2万亿
路透首尔2月3日电---全球第三大钢铁业者--韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)公布季度营业利润成长33%,增幅小於预期,因在全球经济疲软及需求不振的情形下,该公司无法把原材料成本涨幅转嫁给客户.
浦项钢铁的前景也不妙,因欧债危机和中国经济增长放缓继续打压需求,尤其是造船商的需求不振.与此同时原材料成本居高不下.浦项钢铁表示,去年其原材料成本上涨逾40%.
浦项钢铁周五公布,母公司10-12月当季营业利润为6,920亿韩元(6.19亿美元),高於上年同期的5,190亿韩元,但要远低於汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的8,393亿韩元.
第四季营收成长至10万亿韩元,上年同期为9.2万亿.
浦项钢铁上月估计2011年营业利润为4.2万亿韩元,较上一年度下滑12%,2011年营收成长20%至39.17万亿韩元.
相较于主要竞争对手,浦项钢铁应对全球经济风暴的状况相对较好,实现了获利增长,而新日本制铁(5401.T)和JFE Holdings(5411.T)的获利均出现滑坡并下调了财测.股神巴菲特目前持有浦项钢铁约5%的股份.
浦项钢铁将今年的计划投资规模下调至4.5-5.1万亿韩元,去年投资额为5.7万亿.与此同时,其预测2012年营收在37.7-41.2万亿韩元.
在公布财报之前,浦项钢铁周五收盘下跌0.36%,韩国综合股价指数.KS11下跌0.6%.浦项钢铁生产规模仅次於安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)及中国宝钢(600019.SS).(完)
--编译 王洋;审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。