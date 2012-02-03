〔韩股业绩〕浦项钢铁第四季获利逊於预期,下调今年计划投资规模(更新版)

(新增细节)

* 第四季营业利润6,920亿韩元,市场预估为8,393

* 2012年将投资4.5-5.1万亿韩元,去年为5.7万亿

* 预计2012年营收在37.7-41.2万亿韩元,去年为39.2万亿

路透首尔2月3日电---全球第三大钢铁业者--韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)公布季度营业利润成长33%,增幅小於预期,因在全球经济疲软及需求不振的情形下,该公司无法把原材料成本涨幅转嫁给客户.

浦项钢铁的前景也不妙,因欧债危机和中国经济增长放缓继续打压需求,尤其是造船商的需求不振.与此同时原材料成本居高不下.浦项钢铁表示,去年其原材料成本上涨逾40%.

浦项钢铁周五公布,母公司10-12月当季营业利润为6,920亿韩元(6.19亿美元),高於上年同期的5,190亿韩元,但要远低於汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的8,393亿韩元.

第四季营收成长至10万亿韩元,上年同期为9.2万亿.

浦项钢铁上月估计2011年营业利润为4.2万亿韩元,较上一年度下滑12%,2011年营收成长20%至39.17万亿韩元.

相较于主要竞争对手,浦项钢铁应对全球经济风暴的状况相对较好,实现了获利增长,而新日本制铁(5401.T)和JFE Holdings(5411.T)的获利均出现滑坡并下调了财测.股神巴菲特目前持有浦项钢铁约5%的股份.

浦项钢铁将今年的计划投资规模下调至4.5-5.1万亿韩元,去年投资额为5.7万亿.与此同时,其预测2012年营收在37.7-41.2万亿韩元.

在公布财报之前,浦项钢铁周五收盘下跌0.36%,韩国综合股价指数.KS11下跌0.6%.浦项钢铁生产规模仅次於安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)及中国宝钢(600019.SS).(完)