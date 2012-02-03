版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 16:14 BJT

〔日本股市〕在重要美国就业数据出炉前收跌,但索尼股价跳涨(更新版)

(新增细节)

* 美非农就业数据公布前日股收低,但今年上涨4.5%

* 索尼股价飙升,因市场寄望新CEO能扭转公司颓势

* 成交量上升,触及1月20日以来的新高

* 社交网站类股票上涨

路透东京2月3日电---日股日经指数周五收跌,结束一连三天的涨势,稍晚将有重要的美国就业数据出炉.索尼(6758.T)股价跳涨,投资者期望其新任执行长能够扭转公司局面,该公司之前警告全年度或录得29亿美元的亏损.[ID:nCT0502639]

索尼股价飙升8.1%,东京证交所电子机械类股指数.IELEC.T上涨1.4%,是涨幅最高的板块.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐