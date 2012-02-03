〔路透基点〕逾20家银行希参加冠华国际9亿港币3.5年期再融资案--RLPC

路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,逾20家银行希望参加针织品生产商冠华国际控股有限公司9亿港币等值3.5年期的再融资案,因银行寻找高回报的贷款资产.

消息人士表示,候选银行中有许多是来自台湾的银行.

一位想加入是项交易的香港银行经理称,"我认为定价符合许多银行的目前的风险收益模型,融资成本仍居高不下."

在目前香港市场上正在进行的五项联贷案中,冠华国际控股融资案的最高所有资金成本为355基点,其定价为第二高.定价最高的是中国宏桥铝业集团有限公司2亿美元两年期大宗商品相关融资案,其最高所有资金成本为500基点.

中信银行国际、恒生银行、汇丰银行及瑞穗实业银行担任冠华国际控股融资案的委托主办行.是项融资案以港币和美元计价.受邀银行分为三档,贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码293基点.

承贷相当於等值1亿港币或以上的银行,获得委托主办行头衔,所有资金成本为355基点.

承贷等值7,000万-9,900万港币的银行,获得主办行头衔,所有资金成本为350基点.

承贷4,000万-6,900万港币的银行,获得承办行头衔,所有资金成本为345基点.

是项联贷案将於2月21日结案.

冠华国际控股将用新筹到的资金为2009年12月完结的9.28亿港币四年期贷款再融资.担任当前联贷案委托主办行的四家银行及三菱东京日联银行参与了2009年的联贷案.2009年联贷案的最高所有资金成本为235.3基点,较Hibor加码180基点.

总共九家银行参加了冠华国际控股的联贷案,分别是:新加坡大华银行、台湾永丰银行、荷兰合作银行、台湾银行、国泰世华银行、彰化商业银行、新加坡华侨银行、马来西亚大众银行和台湾企银.(完)