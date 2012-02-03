《外汇动态》风险货币可能在美国非农就业数据出炉後下跌

0802GMT--在公布中国服务业采购经理人指数(PMI)数据後,与经济成长关联的货币,如澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4承压.若美国非农就业数据令人失望,这些货币将扩大跌幅的可能性在增加.

花旗分析师认为,投资者低估了圣诞节後快递和建筑类职位的裁员规模,且预计非农就业仅会增加10万,而市场预估均值是15万.

而且持仓状况已迅速转至利於美元空头,所以若美国非农就业数据不佳,可能会给予美元提振.(完)

--编译 田建华;审校 张涛

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