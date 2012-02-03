国研中心专家警告中国今年或现典型通缩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月3日电---中国国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆周五发表评论称，中国消费价格指数（CPI）环比指数可能在几个月後再次由正转负，到2012年下半年，CPI同比指数也有可能由正转负。
吴庆周五在《中国经济时报》发表的文章指出，为防止上述情况发生，应加大当前货币政策微调的速度和力度，不仅"保增长"，而且"防通缩"。
"过度紧缩的货币政策在2011年四季度发生转向，但是转向的速度和力度还不够。"吴庆周写道。
如果不进行预调，将出现"典型的通货紧缩"。
吴庆周的评论显示，中国央行面临更加激进地放松政策的压力。
国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠也在《中国经济时报》上发表评论，称2012年央行需要多次下调存款准备金率来支持货币供应量的适度增长。
"市场资金面总体偏紧，调降存款准备金率有较大空间。"张承惠写道。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。