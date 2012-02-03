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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 16:26 BJT

〔标题新闻〕印尼今年不会进口白糖,因国内白糖库存可以满足加工季开始前的需求

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D3337]

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