〔欧州金融〕希腊2011年预算赤字与GDP之比估计介於9.1-9.4%--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透雅典2月3日电---据一名财政部消息人士周五透露,希腊估计2011年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比介於9.1-9.4%,略低於原先的估计,得益於房产税收入超出预期.
但该比值仍高於官方9%的最新目标.
"数据还未最终算出,但我们相信赤字比例将介於9.1-9.4%."这位不愿具名的官员称.
希腊政府官员先前曾预计,赤字与GDP之比将超过9.5%.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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