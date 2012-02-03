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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 16:53 BJT

〔欧州金融〕希腊2011年预算赤字与GDP之比估计介於9.1-9.4%--消息

路透雅典2月3日电---据一名财政部消息人士周五透露,希腊估计2011年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比介於9.1-9.4%,略低於原先的估计,得益於房产税收入超出预期.

但该比值仍高於官方9%的最新目标.

"数据还未最终算出,但我们相信赤字比例将介於9.1-9.4%."这位不愿具名的官员称.

希腊政府官员先前曾预计,赤字与GDP之比将超过9.5%.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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