〔中国债市〕政策方向不明现券延续盘势,关注下周公开市场及资金面情况

路透上海2月3日电---中国银行间债市周五现券总体延续盘势,因预期中的存款准备金率下调等政策利好迟迟未兑现,短期方向不明致机构不敢放手交易.

交易员并称,目前尚难判断央行何时将重启公开市场操作,加上受个别机构定向逆回购可能展期传言影响,市场对未来资金面仍持谨慎态度,因此还需要继续密切关注上述因素变化.

尽管已安然度过春节前的资金冰河期,但中国央行公开市场本周依旧封存了央票发行和正回购操作,以应对节前大额逆回购到期对市场的冲击;由於2月公开市场到期投放量维持低位,短期内回笼难加力,央票续停发的可能性依旧存在.[ID:nCN1365598]

上海一银行交易员称,隔夜和七天回购利率虽有回落,但总体未脱高位,致收益率短端下行空间受抑.而长端在没有新的政策利好刺激下,继续下探动力有限,因此现券暂时维持盘势.

华东一银行交易员补充说,2月公开市场到期资金规模偏少,而央行是否会继续暂停公开市场操作尚未可知,因此并不能因目前回购利率的下行,而对未来资金面产生过於乐观预期.

据路透统计显示,中国央行公开市场2月央票到期量仅为120亿元人民币,且没有到期的正回购,央票及正回购到期规模较1月的1,260亿元环比骤降逾九成.[ID:nCN1359844]

二级市场上,剩余期限约9.55年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM在3.4500%/3.4250%,与上日尾盘持平.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9265 3.3506

上日 2.9728 4.3312

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4770/3.4153

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7920/2.7370

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5893/3.5295 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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