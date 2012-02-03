〔欧元区经济〕12月通胀压力进一步减轻--ECRI

路透班加罗尔2月3日电---经济周期研究所(ECRI)周五公布一项数据显示,12月欧元区通胀压力进一步下降.

欧元区未来通胀指标(Eurozone Future Inflation Gauge,EZFIG)从11月的97.7降至12月的97.0,因德国、法国和意大利的通胀压力减轻.

"欧元区通胀率已从2011年稍早所及高位回落,这与EZFIG所反映的经济周期下行的情况相符,"ECRI营运长Lakshman Achuthan表示.

"随着德国、法国和意大利通胀压力下降拉低EZFIG,欧元区通胀压力可能将进一步下降."

欧盟统计局周三公布的数据显示,1月欧元区消费者物价增幅连续第二个月维持在2.7%,脱离去年峰值,也给予欧洲央行更多降息空间,以便振兴因债务危机而受创的经济.[ID:nCN1363234].

金融市场预计,欧洲央行将在3月降息,把指标利率从纪录低点1.0%再降至0.75%.[ID:nCT0502395]

路透对分析师的调查显示,欧元区可能陷入温和衰退直至今年下半年,而这个预测的前提假设是,欧元区主权债务危机受控[ID:nCN1349112].(完)