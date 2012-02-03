〔欧元区经济〕12月通胀压力进一步减轻--ECRI

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透班加罗尔2月3日电---经济周期研究所(ECRI)周五公布一项数据显示,12月欧元区通胀压力进一步下降.
欧元区未来通胀指标(Eurozone Future Inflation Gauge,EZFIG)从11月的97.7降至12月的97.0,因德国、法国和意大利的通胀压力减轻.
"欧元区通胀率已从2011年稍早所及高位回落,这与EZFIG所反映的经济周期下行的情况相符,"ECRI营运长Lakshman Achuthan表示.
"随着德国、法国和意大利通胀压力下降拉低EZFIG,欧元区通胀压力可能将进一步下降."
欧盟统计局周三公布的数据显示,1月欧元区消费者物价增幅连续第二个月维持在2.7%,脱离去年峰值,也给予欧洲央行更多降息空间,以便振兴因债务危机而受创的经济.[ID:nCN1363234].
金融市场预计,欧洲央行将在3月降息,把指标利率从纪录低点1.0%再降至0.75%.[ID:nCT0502395]
路透对分析师的调查显示,欧元区可能陷入温和衰退直至今年下半年,而这个预测的前提假设是,欧元区主权债务危机受控[ID:nCN1349112].(完)
--编译 兰秀娟;审校 沈以文
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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