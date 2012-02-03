〔中国汇市〕人民币兑美元随中间价收市略跌,近期或继续小幅升值(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多报价)
* 人民币兑美元略收低,随中间价走弱
* 客盘结售汇力量比较均衡,高低价差收窄
* 考虑中短期因素,近期人民币或续小升
路透北京/上海2月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五略收低,追随中间价小幅下行走势;从客盘来看,结售汇力量比较均衡,全天高点低差较前两日继续收窄.
交易员并表示,无论是考虑长期的中国经济形势,还是考虑短期的中国国家副主席习近平将访美背景,预计近期人民币都会朝升值的方向走.
华南地区一外资银行交易员称,"今天的(即期)市场基本延续了昨天的走势.从我们沟通的情况看,售汇盘略多一些,结汇也有的.结售汇还是比较均衡,所以波幅不是很大."
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3028 6.3021 6.3079 6.3102 6.3075 6.3018
美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
以下为北京时间16:54,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2750/90 6.2710
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2920/70 6.2930
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水140点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3168元.
东京汇市欧元和澳元周五在亚洲市场难以大幅上行,因中国非制造业活动指数下滑,打压市场人气.美国今日稍晚将公布非农就业报告.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。